Teljes útzár Baranyában, változik a menetrend is

Kővágótöttös Község Önkormányzatának tájékoztatása szerint 2025.09.26-án pénteken 11 óra után teljes útzár van érvényben. A lezárás miatt a busz is csak a Petőfi utcai buszmegállóig közlekedik a műszakzárásig! Szombattól már az első buszjárattól kezdődően a megszokott menetrend szerint közlekedik a Kossuth Lajos utcai buszmegállóig. Ez a korlátozás a személygépkocsi és egyéb járművekre is vonatkozik.

A Petőfi u. 1,2,3,4,4/1,4/2,4/3,4/4,6,8,10,12,12/1. szám alatt lakók, valamint a teljes Kossuth L. utca és Dózsa Gy. utcai lakosok, Bakonya felé tudnak Pécs irányába közlekedni gépjárműveikkel (erdei közúton).