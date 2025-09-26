szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

17°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos változás

1 órája

Teljes útzár Baranyában, változik a menetrend is

Címkék#érvény#Pécs#buszjárat

Egész napos útzárra kell készülni.

Tóth Dávid
Teljes útzár Baranyában, változik a menetrend is

Teljes útzár Baranya vármegyében.

Forrás: MW

Fotó: Matey István

Kővágótöttös Község Önkormányzatának tájékoztatása szerint 2025.09.26-án pénteken 11 óra után teljes útzár van érvényben. A lezárás miatt a busz is csak a Petőfi utcai buszmegállóig közlekedik a műszakzárásig! Szombattól már az első buszjárattól kezdődően a megszokott menetrend szerint közlekedik a Kossuth Lajos utcai buszmegállóig. Ez a korlátozás a személygépkocsi és egyéb járművekre is vonatkozik. 

A Petőfi u. 1,2,3,4,4/1,4/2,4/3,4/4,6,8,10,12,12/1. szám alatt lakók, valamint a teljes Kossuth L. utca és Dózsa Gy. utcai lakosok, Bakonya felé tudnak Pécs irányába közlekedni gépjárműveikkel (erdei közúton). 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu