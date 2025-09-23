szeptember 23., kedd

Tilosban gyújtogattak: majdnem katasztrófához vezetett a kerti hulladékok égetése

Kerti hulladék égetése miatt mindkét helyszínen – kisebb területen ugyan, de – elterjedt a tűz. A komlói és mohácsi hivatásos tűzoltók egy-egy vízsugárral eloltották a lángokat – olvasható a katasztrófavédelem honlapján. 

 

Mint írják, belterületi ingatlanon kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. A helyi önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben égetni. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni. 

 

