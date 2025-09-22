2 órája
Dögös, de veszélyes: még mindig keresik a rendőrök Pécs legszexibb bűnözőjét
Két baranyai bűnelkövető is felkerült az aktuális hazai körözési toplistára.
Forrás: MW/Illusztráció
Fotó: Bencsik Adam
Az 50. életévét betöltött pécsi születésű Fontos János kábítószer-kereskedelem miatt került a bűnüldözés figyelmének középpontjába. A férfi ellen a Pécsi Törvényszék bírája idén júliusban adta ki az országos körözést. Aki információval rendelkezik Fontos Jánosról, az a Pécsi Rendőrkapitányságon tehet bejelentést.
Szabó Beatrixet (születési nevén Lakatos Beatrix) lopás és kifosztás miatt keresik a rendőrök. A 38 éves pécsi születésű nővel szemben ugyancsak a Pécsi Törvényszék adott ki országos körözést még 2023 novemberében, lopás és kifosztás vádjával. A bűnlajstromát tavaly májusban újabb lopással tetézte. A tartózkodásával kapcsolatban érdemi információval rendelkezők ugyancsak a Pécsi Rendőrkapitányságon tehetnek bejelentést.