Dögös, de veszélyes: még mindig keresik a rendőrök Pécs legszexibb bűnözőjét

Fontos János

Fotó: police.hu

Az 50. életévét betöltött pécsi születésű Fontos János kábítószer-kereskedelem miatt került a bűnüldözés figyelmének középpontjába. A férfi ellen a Pécsi Törvényszék bírája idén júliusban adta ki az országos körözést. Aki információval rendelkezik Fontos Jánosról, az a Pécsi Rendőrkapitányságon tehet bejelentést.

Szabó Beatrix

Fotó: police.hu

Szabó Beatrixet (születési nevén Lakatos Beatrix) lopás és kifosztás miatt keresik a rendőrök. A 38 éves pécsi születésű nővel szemben ugyancsak a Pécsi Törvényszék adott ki országos körözést még 2023 novemberében, lopás és kifosztás vádjával. A bűnlajstromát tavaly májusban újabb lopással tetézte. A tartózkodásával kapcsolatban érdemi információval rendelkezők ugyancsak a Pécsi Rendőrkapitányságon tehetnek bejelentést.