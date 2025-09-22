szeptember 22., hétfő

Móric névnap

28°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baranyaiak a körözési toplistán

2 órája

Dögös, de veszélyes: még mindig keresik a rendőrök Pécs legszexibb bűnözőjét

Címkék#Pécsi Rendőrkapitányság#Pécsi Törvényszék#Fontos János#Szabó Beatrix

Két baranyai bűnelkövető is felkerült az aktuális hazai körözési toplistára.

Bama.hu
Dögös, de veszélyes: még mindig keresik a rendőrök Pécs legszexibb bűnözőjét

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: Bencsik Adam

Fontos János
Fontos János
Fotó: police.hu

Az 50. életévét betöltött pécsi születésű Fontos János kábítószer-kereskedelem miatt került a bűnüldözés figyelmének középpontjába. A férfi ellen a Pécsi Törvényszék bírája idén júliusban adta ki az országos körözést. Aki információval rendelkezik Fontos Jánosról, az a Pécsi Rendőrkapitányságon tehet bejelentést.

Szabó Beatrix
Szabó Beatrix
Fotó: police.hu

Szabó Beatrixet (születési nevén Lakatos Beatrix) lopás és kifosztás miatt keresik a rendőrök. A 38 éves pécsi születésű nővel szemben ugyancsak a Pécsi Törvényszék adott ki országos körözést még 2023 novemberében, lopás és kifosztás vádjával. A bűnlajstromát tavaly májusban újabb lopással tetézte. A tartózkodásával kapcsolatban érdemi információval rendelkezők ugyancsak a Pécsi Rendőrkapitányságon tehetnek bejelentést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu