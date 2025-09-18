szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+21
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotó is készült a bűnözőről

2 órája

Mi folyik itt? Török embercsempész tűnt fel Pécsen − elindult a körözés

Címkék#Celik Özkan#Pécsi Járásbíróság#Magyarország#bűncselekmény

Egyre több a külföldi bűnöző? A legutóbb egy pakisztáni, most pedig egy török embercsempész tűnt fel Pécsen.

Bama.hu
Mi folyik itt? Török embercsempész tűnt fel Pécsen − elindult a körözés

Európai elfogatóparancs is érvényben van a férfivel szemben, akire körözést adott ki a Pécsi Járásbíróság.

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: Bencsik Adam

Körözést rendelt el a Pécsi Járásbíróság a 37 éves, török származású Celik Özkan ellen, a bűnözővel kapcsolatban európai elfogatóparancs is érvényben van. A török embercsempész nem az első külföldi, akit hasonló bűncselekmény miatt keresnek.

török embercsempész
Török embercsempészt köröznek Magyarországon.
Forrás: police.hu

Török embercsempész Magyarországon

A Horosan tartományban született férfit embercsempészet miatt keresik, aki bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, esetleg látta valahol a török bűnözőt, az nyomban jelezze a hatóságoknak. Segítsük a keresést egy megosztással, hogy mindenkihez eljusson a figyelmeztetés!

Nem ő az egyetlen külföldi, akit nagy erőkkel keresnek, a napokban számoltunk be egy pakisztáni férfiről, akit szintén embercsempészet miatt köröz a Pécsi Járásbíróság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu