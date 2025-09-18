Mi folyik itt? Török embercsempész tűnt fel Pécsen − elindult a körözés

Körözést rendelt el a Pécsi Járásbíróság a 37 éves, török származású Celik Özkan ellen, a bűnözővel kapcsolatban európai elfogatóparancs is érvényben van. A török embercsempész nem az első külföldi, akit hasonló bűncselekmény miatt keresnek.

Forrás: police.hu

Török embercsempész Magyarországon

A Horosan tartományban született férfit embercsempészet miatt keresik, aki bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, esetleg látta valahol a török bűnözőt, az nyomban jelezze a hatóságoknak. Segítsük a keresést egy megosztással, hogy mindenkihez eljusson a figyelmeztetés!