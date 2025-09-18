2 órája
Mi folyik itt? Török embercsempész tűnt fel Pécsen − elindult a körözés
Egyre több a külföldi bűnöző? A legutóbb egy pakisztáni, most pedig egy török embercsempész tűnt fel Pécsen.
Európai elfogatóparancs is érvényben van a férfivel szemben, akire körözést adott ki a Pécsi Járásbíróság.
Forrás: MW/Illusztráció
Fotó: Bencsik Adam
Körözést rendelt el a Pécsi Járásbíróság a 37 éves, török származású Celik Özkan ellen, a bűnözővel kapcsolatban európai elfogatóparancs is érvényben van. A török embercsempész nem az első külföldi, akit hasonló bűncselekmény miatt keresnek.
Török embercsempész Magyarországon
A Horosan tartományban született férfit embercsempészet miatt keresik, aki bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, esetleg látta valahol a török bűnözőt, az nyomban jelezze a hatóságoknak. Segítsük a keresést egy megosztással, hogy mindenkihez eljusson a figyelmeztetés!
Óvatosan az utcán: pakisztáni embercsempészt köröznek Pécsen
Nem ő az egyetlen külföldi, akit nagy erőkkel keresnek, a napokban számoltunk be egy pakisztáni férfiről, akit szintén embercsempészet miatt köröz a Pécsi Járásbíróság.
