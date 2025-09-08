Tragédia: halálos motorbaleset történt Baranyában (FOTÓK)

Halálos motorbaleset történt Vajszló és Nagycsány között hétfőn délután. Helyszíni beszámolók szerint a motoros a megengedett sebességhatárt túllépve közlekedhetett.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy a motoros Sellye irányába tartott, amikor egy mezőgazdasági gép kikanyarodott elé. A motoros észlelte a traktort, megpróbálta elkerülni az ütközést, ám eközben elveszítette uralmát a járműve felett és az árokba csúszott.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a motoros életét nem tudták megmenteni, olyan súlyos sérüléseket szenvedett.

Frissítés (18.10)

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Sebő Katalin megkeresésünkre elárulta, hogy a baleset következtében egy 40 év körüli férfi sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársai újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.