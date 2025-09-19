45 perce
Tragédia Pécsen: holtan találták lakásában az idős férfit
Szívszorító esemény rázta meg Pécset péntek délelőtt: a katasztrófavédelem és a rendőrség vonult ki a Jurisics és Herman Ottó utca sarkán álló panelház egyik emeleti lakásához, ahol végül egy férfit holtan találtak.
A kép illusztráció
Amint arról beszámoltunk, a riasztás fél tíz körül érkezett, miután hozzátartozók nem tudták elérni az idős férfit, és bejutni sem sikerült a lakásába. A rendőrség közlése szerint bejelentés érkezett arról, hogy nem érik el az érintettet. A katasztrófavédelem mellett a rendőrség is kivonult biztosítani a helyszínt.
A katasztrófavédők az ablakon keresztül hatoltak be az ingatlanba, majd kinyitották az ajtót a mentőknek. Az utcán közben járókelők sokasága figyelte feszült csendben a történéseket. Mivel idegenkezűség gyanúja nem merült fel, rendőrségi eljárás nem indult.
Az ilyen beavatkozások sokszor életet menthetnek, de ezúttal már késő volt: a mentők a helyszínen csak a 70 éves férfi halálának beálltát tudták megállapítani.
A tragédia okairól egyelőre nincs hivatalos információ.
Nagy a baj a pécsi panelben: az ablakon keresztül jutottak be a katasztrófavédők