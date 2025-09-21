Tűz ütött ki a baranyai családi házban, több településről érkeztek a tűzoltók

Mint írták, az esethez villányi, siklósi és pécsi hivatásos tűzoltókat riasztottak. A rajok a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, több irányból oltották a tüzet, illetve védték a szomszédos épületet.

A fejleményekről vasárnap délelőtt kérdeztük meg a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Ők arról tájékoztatták hírportálunkat, hogy a tüzet a katasztrófavédelem munkatársai az éjszaka folyamán sikeresen eloltották. A ház tetőszerkezete égett, a szobákra nem terjedt át a tűz. Tűzvizsgálatra okot adó körülmény nem merült fel, valószínűsíthetően elektromos meghibásodás történt.

A házban senki sem tartózkodott, személyi sérülés nem történt.