Vészhelyzet

39 perce

Tűz ütött ki a baranyai családi házban, több településről érkeztek a tűzoltók

Címkék#tűz#éjfél#tetőszerkezet#katasztrófavédelem

Tűz ütött ki egy újpetrei, Kossuth utcai családi házban, a teljes tetőszerkezet lángol – számolt be az esetről a katasztrófavédelem szombaton éjfél környékén.

Tóth Viktória

Mint írták, az esethez villányi, siklósi és pécsi hivatásos tűzoltókat riasztottak. A rajok a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, több irányból oltották a tüzet, illetve védték a szomszédos épületet.

A fejleményekről vasárnap délelőtt kérdeztük meg a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Ők arról tájékoztatták hírportálunkat, hogy a tüzet a katasztrófavédelem munkatársai az éjszaka folyamán sikeresen eloltották. A ház tetőszerkezete égett, a szobákra nem terjedt át a tűz. Tűzvizsgálatra okot adó körülmény nem merült fel, valószínűsíthetően elektromos meghibásodás történt.

A házban senki sem tartózkodott, személyi sérülés nem történt.

 

