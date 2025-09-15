52 perce
Két életet követelt a tűz Szigetváron (FOTÓ)
Négyeskarambol és szörnyű balesetek: ez történt a hétvégén. Tűzesetekből sem volt hiány, sajnos két haszonállat is odaveszett.
Rengeteg munkája akadt a hatóságoknak.
Forrás: MW/Illusztráció
Fotó: KISS ANNAMARIE
Baranya vármegyében az elmúlt hétvége folyamán öt tűzesethez és négy műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat – számolt be róla a Katasztrófavédelem. Az események között voltak kisebb-nagyobb tüzek, karambolok és egy lakóépülethez tartozó melléképület kigyulladása is.
Halálos tűzeset és balesetek is történtek a hétvégén
Balul sült el az égetés Kozármislenyben
Péntek délben gallyégetés miatt ragadt el a tűz egy területen Kinizsi utcában, Kozármislenyen. A lángok mintegy 150 m² alapterületű területen pusztítottak. A tűzoltók kézi szerszámokkal oltották el az égő növényzetet, gabonatáblát. Személyi sérülés nem történt.
Négy autó karambolozott a 6-oson
Szombat délután négy személyautó ütközött össze a 6-os főúton. A járművekben összesen tíz utas tartózkodott. A mentők három embert kórházba szállítottak, a tűzoltók teljes útlezárás mellett végezték a műszaki mentést, átvizsgálták és áramtalanították az érintett járműveket.
Gondozatlan területen égő gaz és szemét Siklós közelében
Szombat este, Siklós külterületén egy közel 5000 m²-es területen lángolt gaz és szemét. A tűz nem fenyegetett épületeket, sem embereket. A helyi tűzoltók vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet.
Tragikus tűzeset Szigetváron: melléképületben keletkezett tűz
Vasárnap hajnalban Szigetváron, a Hegyalja utcában, egy különálló melléképületben keletkezett tűz ötvennégy m²-es (kb. 40 m²) területen. A melléképület csirkekeltető részében keletkezett a láng, valószínűsíthető ok: elektromos meghibásodás. Mire a tűzoltók kiértek (Szigetvár és Sellye egységei), a tetőszerkezet teljesen lángban állt, a födém egy része beomlott. Két madár elpusztult; emberek és egyéb állatok nem sérültek meg, a tűz nem terjedt át a lakóházra vagy más melléképületekre.
Lámpaoszlopnak ütközés Komlón
Vasárnap reggel Komlón, a Nagyrét utcában személyautó hajtott neki egy lámpaoszlopnak. A tűzoltók áramtalanították a járművet. A sofőr könnyebben sérült, ellátására azonban nem volt szükség.