Két életet követelt a tűz Szigetváron (FOTÓ)

Baranya vármegyében az elmúlt hétvége folyamán öt tűzesethez és négy műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat – számolt be róla a Katasztrófavédelem. Az események között voltak kisebb-nagyobb tüzek, karambolok és egy lakóépülethez tartozó melléképület kigyulladása is.

Tűzesetek és balesetek Baranya vármegyében: két állat is odaveszett.

Forrás: Katasztrófavédelem

Halálos tűzeset és balesetek is történtek a hétvégén

Balul sült el az égetés Kozármislenyben

Péntek délben gallyégetés miatt ragadt el a tűz egy területen Kinizsi utcában, Kozármislenyen. A lángok mintegy 150 m² alapterületű területen pusztítottak. A tűzoltók kézi szerszámokkal oltották el az égő növényzetet, gabonatáblát. Személyi sérülés nem történt.

Négy autó karambolozott a 6-oson

Szombat délután négy személyautó ütközött össze a 6-os főúton. A járművekben összesen tíz utas tartózkodott. A mentők három embert kórházba szállítottak, a tűzoltók teljes útlezárás mellett végezték a műszaki mentést, átvizsgálták és áramtalanították az érintett járműveket.

Gondozatlan területen égő gaz és szemét Siklós közelében

Szombat este, Siklós külterületén egy közel 5000 m²-es területen lángolt gaz és szemét. A tűz nem fenyegetett épületeket, sem embereket. A helyi tűzoltók vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet.

Tragikus tűzeset Szigetváron: melléképületben keletkezett tűz

Vasárnap hajnalban Szigetváron, a Hegyalja utcában, egy különálló melléképületben keletkezett tűz ötvennégy m²-es (kb. 40 m²) területen. A melléképület csirkekeltető részében keletkezett a láng, valószínűsíthető ok: elektromos meghibásodás. Mire a tűzoltók kiértek (Szigetvár és Sellye egységei), a tetőszerkezet teljesen lángban állt, a födém egy része beomlott. Két madár elpusztult; emberek és egyéb állatok nem sérültek meg, a tűz nem terjedt át a lakóházra vagy más melléképületekre.

Lámpaoszlopnak ütközés Komlón

Vasárnap reggel Komlón, a Nagyrét utcában személyautó hajtott neki egy lámpaoszlopnak. A tűzoltók áramtalanították a járművet. A sofőr könnyebben sérült, ellátására azonban nem volt szükség.