Újabb baleset: Pécs forgalmas útján ütköztek autók

Olvasónk szemtanúja volt egy kedd délelőtt történt esetnek, ahol két személyautó ütközött Pécsett a Makay István út egyik kereszteződésénél. Egyik autós a Praktikertől szeretett volna kikanyarodni a 6-os főútra, viszont balról érkezett egy autó, emiatt összeütköztek.

Forrás: Olvasói fotó

Másfél héttel ezelőtt történt már a 6-os főúton egy borzalmas baleset – igaz a főút másik szakaszán. Összeütközött négy személyautó a 6-os főúton, a Pécshez tartozó Hird határában. A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók három járművet áramtalanítottak, a helyszínen a mentők is tartózkodtak. Információk szerint a balesetben hárman sérültek meg - úgy tudni, mindhárman könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.

FRISSÍTÉS:

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre azt válaszolta, hogy információink helyesek voltak, viszont rendőri intézkedésre nem volt szükség az eset során.

Úgy tudjuk, senki nem sérült meg a balesetben.