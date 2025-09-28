szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi történik Pécsen?

2 órája

Újabb külföldit keresnek − osztrák bűnöző ólálkodik Magyarországon (FOTÓ!)

Címkék#Pécsi Rendőrkapitányság#Hulan Florian#bűncselekmény

Bama.hu
Újabb külföldit keresnek − osztrák bűnöző ólálkodik Magyarországon (FOTÓ!)

Újabb külföldi bűnöző a hatóságok célkeresztjében.

Forrás: MW/Illusztráció

A rendőrség körözést rendelt el Hulan Florian osztrák állampolgár ellen. A férfi 1992. november 29-én született Salzburgban, a hatóságok lopás bűncselekménye miatt keresik. A körözést a Pécsi Rendőrkapitányság adta ki 2025. február 26-án, elfogatóparancs van érvényben a bűnözővel szemben.

Ezúttal egy osztrák férfi garázdálkodott Magyarországon. 
Forrás: police.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu