Újabb külföldit keresnek − osztrák bűnöző ólálkodik Magyarországon (FOTÓ!)

A rendőrség körözést rendelt el Hulan Florian osztrák állampolgár ellen. A férfi 1992. november 29-én született Salzburgban, a hatóságok lopás bűncselekménye miatt keresik. A körözést a Pécsi Rendőrkapitányság adta ki 2025. február 26-án, elfogatóparancs van érvényben a bűnözővel szemben.

Ezúttal egy osztrák férfi garázdálkodott Magyarországon.

Forrás: police.hu