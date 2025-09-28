Mi történik Pécsen?
Újabb külföldit keresnek − osztrák bűnöző ólálkodik Magyarországon (FOTÓ!)
Újabb külföldi bűnöző a hatóságok célkeresztjében.
A rendőrség körözést rendelt el Hulan Florian osztrák állampolgár ellen. A férfi 1992. november 29-én született Salzburgban, a hatóságok lopás bűncselekménye miatt keresik. A körözést a Pécsi Rendőrkapitányság adta ki 2025. február 26-án, elfogatóparancs van érvényben a bűnözővel szemben.
