Gázolás

1 órája

Vadat csapott el egy autó a völgyhíd közelében

Vadat csapott el egy autó a völgyhíd közelében

Illusztráció.

Olvasónktól kaptuk a hírt, hogy szerdán reggel Pécsvárad és Mecseknádasd között vadat gázolt egy autós az egyik völgyhíd közelében.

A jelzett balesettel kapcsolatosan a rendőrség ügyeletéhez fordultunk, amint bővebb tájékoztatást kapunk, megosztjuk olvasóinkkal.

Korábban már beszéltünk dr. Visegrády Zoltán pécsi ügyvéddel arról, hogy pontosan mi is a teendője annak, aki vadat gázol a közutakon. Az erről készült cikkünk ITT megtalálható.

 

