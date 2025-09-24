Vadat csapott el egy autó a völgyhíd közelében

Olvasónktól kaptuk a hírt, hogy szerdán reggel Pécsvárad és Mecseknádasd között vadat gázolt egy autós az egyik völgyhíd közelében.

A jelzett balesettel kapcsolatosan a rendőrség ügyeletéhez fordultunk, amint bővebb tájékoztatást kapunk, megosztjuk olvasóinkkal.

Korábban már beszéltünk dr. Visegrády Zoltán pécsi ügyvéddel arról, hogy pontosan mi is a teendője annak, aki vadat gázol a közutakon. Az erről készült cikkünk ITT megtalálható.