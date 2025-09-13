szeptember 13., szombat

2 órája

Döbbenetes: valóságos óriást gázoltak Baranyában (FOTÓ+VIDEÓ)

Címkék#baleset#bama.hu videó#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Szentlőrinci út#vadgázolás

Hatalmas vadat gázoltak el a péntek éjszaka során.

Döbbenetes: valóságos óriást gázoltak Baranyában (FOTÓ+VIDEÓ)

Információink szerint több autó is érintett volt abban a vadgázolásban, amely péntek éjszaka 23 óra után történt Pécsen, a Szentlőrinci úton. Úgy tudjuk, a szarvas nem élte túl a szerencsétlen ütközést.

vadgázolás
Vadgázolás a 6-oson, nem élte túl az ütközést az állat.
Forrás: Olvasói fotó

A pontos történésekkel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.ű

 

