Bama.hu videó
2 órája
Döbbenetes: valóságos óriást gázoltak Baranyában (FOTÓ+VIDEÓ)
Hatalmas vadat gázoltak el a péntek éjszaka során.
Információink szerint több autó is érintett volt abban a vadgázolásban, amely péntek éjszaka 23 óra után történt Pécsen, a Szentlőrinci úton. Úgy tudjuk, a szarvas nem élte túl a szerencsétlen ütközést.
A pontos történésekkel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.ű
Bama.hu videó
