Vigyázat! Nem működnek a jelzőlámpák a forgalmas pécsi kereszteződésekben

A Biokom tájékoztatása szerint kedden karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás két forgalmas kereszteződésben. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. szeptember 9-én a Hungária utca – Petőfi Sándor utca kereszteződésében 11:00 és 15:00 óra között, míg a Hunyadi János utca – Aradi Vértanúk utca csomópontjában 08:00 és 12:00 óra között végez munkát. Ez idő alatt a jelzőlámpák nem működnek. A közlekedőknek fokozott figyelemmel kell követniük a közúti jelzéseket, és körültekintően kell közlekedniük a balesetek elkerülése érdekében.