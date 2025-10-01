A mi hősünk: hihetetlen, amit egy baranyai tűzoltó véghez vitt Olaszországban

Idén is megrendezték a rendkívüli fizikai és mentális erőpróbát jelentő, Garda Lift on Fire 2025 elnevezésű nemzetközi tűzoltóversenyt. A megmérettetésre a világ számos pontjáról érkeztek indulók – Kanadától az Egyesült Államokon át Európa szinte minden országáig –, a többség azonban ezúttal is az öreg kontinensről jött. A különleges futamnak a festői Garda-tó északi része adott otthont: a város főteréről indult a verseny, majd a tóparti lépcsősorokon át vezetett egészen a hegyoldalban kijelölt pálya csúcsáig.

A hivatalos létszámkorlátot is túllépve, 259 versenyző állt rajthoz. A szervezők nem bontották korcsoportokra a mezőnyt, mindenkit az abszolút eredmények alapján rangsoroltak. A pálya először 350 méter emelkedőt tartogatott, majd mintegy 600 lépcsőfok következett, helyenként szinte függőleges, 91 fokos emelkedővel.

A kihívások dacára Windischmann Dávid tűzoltó főhadnagy ismét bizonyította kitartását: teljes felszerelésben – piros bevetési ruhában, sisakkal, csizmával, kesztyűben és 300 bar nyomású légzőkészülékkel – a tavalyihoz hasonlóan az 5. helyen ért célba. Ráadásul 10 másodperccel javította saját tavalyi idejét.

„Életem legkeményebb versenye volt” – nyilatkozta Dávid a versenyről

Eredményével nemcsak saját határait feszegette, hanem ismét megmutatta, hogy a magyar tűzoltók a világ élvonalába tartoznak.