Vadgázolás

53 perce

A szarvas életének végét hozta a kedd reggel

Címkék#rendőrség#homokbánya#Pécs#úttest

A szarvas életének végét hozta a kedd reggel

Olvasóink jelezték, hogy vadgázolás történt kedden a kora reggeli órákban Pécs muromi városrészében, a bekötőút és a homokbánya közötti szakaszon.

Az ütközésben kimúlt állat teteme az úttest középső sávjában feküdt, olvasónk információi alapján a rendőrség már végzett a helyszíneléssel. Úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt.

Közlekedjenek óvatosan a környéken!

 

 

