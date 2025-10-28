Vadgázolás
1 órája
A szarvas életének végét hozta a kedd reggel
Olvasóink jelezték, hogy vadgázolás történt kedden a kora reggeli órákban Pécs muromi városrészében, a bekötőút és a homokbánya közötti szakaszon.
Az ütközésben kimúlt állat teteme az úttest középső sávjában feküdt, olvasónk információi alapján a rendőrség már végzett a helyszíneléssel. Úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt.
Közlekedjenek óvatosan a környéken!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre