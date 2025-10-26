Árokba borult egy autó a baranyai halálszakaszon

Csetényi Éva a Bama.hu-val közölte, hogy a baleset során személyi sérülés nem történt, illetve rendőri intézkedésre sem volt szükség. Kollégái az útra került sár, hordalék eltávolítása miatt intézkedtek.

A Pellérd és Keresztespuszta (Keresztespuszta Görcsönyhöz tartozó külterületi településrész Baranya vármegyében, a Pécsi járásban) közötti útszakasz Baranya egyik ismert baleseti gócpontja, ahol már több baleset, köztük halálos tragédia is történt az évek során.

2025. október 23-án történt, amikor egy kisteherautó borult az árokba ezen a szakaszon. Szerencsére személyi sérülés nem történt, és az időjárás nem játszott szerepet a balesetben, mivel száraz úton történt. 2024 áprilisában egy autó az árokban kötött ki, 2024 decemberében pedig frontális ütközés történt, négy sérülttel. 2025 áprilisában Görcsöny és Pellérd között egy autó lesodródott az útról, és két fiatal férfi életét vesztette.