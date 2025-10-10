október 10., péntek

Árokba borult egy autó péntek reggel – lezárták az utat

Árokba hajtott és felborult egy személyautó péntek reggel az 5711-es úton, Siklós közelében.

Bama.hu
Árokba borult egy autó péntek reggel – lezárták az utat

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: James Hime

A jármű a tetejére borulva állt meg, benne egy ember utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni. A siklósi hivatásos tűzoltók a helyszínen áramtalanítják a gépkocsit, és megkezdték a műszaki mentést. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt lezárják – számolt be róla a katasztrófavédelem. A baleset körülményeit még vizsgálják.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak frissítjük cikkünket.

Ez volt az első baleset a pénteki napon, remélhetőleg nem követik majd újabbak. A csütörtöki napon sem volt Baranya vármegyében nagyobb baleset, ütközés.

FRISSÍTÉS:

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta hírportálunkat, hogy a helyszínen egy autós letért az útról és árokba hajtott. 

Úgy tudjuk, a balesetben a sofőr könnyebben sérült.

 

