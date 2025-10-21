október 21., kedd

Tragédia

5 órája

Átrepült az autón, belehalt a sérülésbe a motoros Pécsen (VIDEÓ)

Kedd délután súlyos közlekedési baleset történt a pécsi Álmos utca környékén – számolt be hírportálunknak egy szemtanú, aki szerint egy motoros ütközött egy személyautóval.

Jusztin Levente
Átrepült az autón, belehalt a sérülésbe a motoros Pécsen (VIDEÓ)

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megkeresésünkre közölte: egy autó tolatott ki a parkolóból, azonban a manőver során a jármű mellett álló teherautó eltakarta a kilátást. A sofőr így vélhetően nem észlelte a közeledő motorkerékpárost, aki nagy erővel nekiütközött a kocsinak, majd átrepült rajta.

Tragikus baleset rázta meg a keddi napot

Fotók: Löffler Péter

Úgy tudjuk, a motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Ezzel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálat, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.

Frissítés

Az Országos Mentőszolgálat értesítette hírportálunkat, hogy a helyszínen egy 50 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette.

 

