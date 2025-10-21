Átrepült az autón, belehalt a sérülésbe a motoros Pécsen (VIDEÓ)

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megkeresésünkre közölte: egy autó tolatott ki a parkolóból, azonban a manőver során a jármű mellett álló teherautó eltakarta a kilátást. A sofőr így vélhetően nem észlelte a közeledő motorkerékpárost, aki nagy erővel nekiütközött a kocsinak, majd átrepült rajta.