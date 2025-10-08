október 8., szerda

Ismét egy szürreális jelenet

3 órája

Autó előzhet álló kocsisort? Pécsen ilyen is van (VIDEÓ)

Olvasónk akár meg is ijedhetett volna, de elmondása szerint már meg sem lepődik, hogy Pécsen ez is megtörténik.

Bama.hu

Baranya útjain egyáltalán nem meglepő, hogy valamiféle közlekedési anomália történik, ezúttal egy ritkán látható jelenetet rögzített a fedélzeti kamera: álló kocsisort előzött egy furgon, akár frontális baleset is lehetett volna a felelőtlenségből, ha egy kicsit rosszabb az időzítés. 

Álló kocsisort előzött két autós is

A felvételen jól látható, hogy olvasónk a Mohácsi úton haladt, majd jobbra tartott, ahol az álló kocsisor mellett két autó is előzésbe kezdett. Egyikük még időben elhaladt sofőrünk előtt, ám az utána érkező furgon már szembe találta magát a szabályosan közlekedő autóval. 

Egy kis káromkodás után végül sikerült elhárítani a problémát, ugyanakkor nem éri meg legyinteni erre a történésre, hisz egy kicsivel rosszabb időzítéssel két szabálytalanul előző autóval is ütközhetett volna olvasónk.

