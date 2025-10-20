Az ablakon törtek be a tűzoltók a tizedikre Pécsen – utánajártunk (FOTÓ+VIDEÓ)

Káoszosan indul a hét Pécsen, a reggeli közlekedési balesetet követően most a tűzoltók gyors beavatkozására volt szükség a Nagy Imre utcában, ahol egy emeletes ház legfelső lakásába hatoltak be.

Nem volt otthon a szomszéd, hívni kellett a tűzoltókat. Forrás: Olvasói fotó

Megkeresésünkre a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó főhadnagya és szóvivője, Horváth Nikolett Csilla elárulta, hogy egy csőtörés miatt kellett a szakembereknek behatolnia az épületbe. A bejelentő felett ugyanis nem tartózkodott otthon senki.