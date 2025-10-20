október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rémisztő eset

3 órája

Az ablakon törtek be a tűzoltók a tizedikre Pécsen – utánajártunk (FOTÓ+VIDEÓ)

Címkék#baleset#Horváth Nikolett Csilla#szakember

Megkezdődött a hét, munkában a szervek.

Bama.hu

Káoszosan indul a hét Pécsen, a reggeli közlekedési balesetet követően most a tűzoltók gyors beavatkozására volt szükség a Nagy Imre utcában, ahol egy emeletes ház legfelső lakásába hatoltak be. 

Nem volt otthon a szomszéd, hívni kellett a tűzoltókat. Forrás: Olvasói fotó

Megkeresésünkre a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó főhadnagya és szóvivője, Horváth Nikolett Csilla elárulta, hogy egy csőtörés miatt kellett a szakembereknek behatolnia az épületbe. A bejelentő felett ugyanis nem tartózkodott otthon senki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu