Rémisztő eset
3 órája
Az ablakon törtek be a tűzoltók a tizedikre Pécsen – utánajártunk (FOTÓ+VIDEÓ)
Megkezdődött a hét, munkában a szervek.
Káoszosan indul a hét Pécsen, a reggeli közlekedési balesetet követően most a tűzoltók gyors beavatkozására volt szükség a Nagy Imre utcában, ahol egy emeletes ház legfelső lakásába hatoltak be.
Megkeresésünkre a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó főhadnagya és szóvivője, Horváth Nikolett Csilla elárulta, hogy egy csőtörés miatt kellett a szakembereknek behatolnia az épületbe. A bejelentő felett ugyanis nem tartózkodott otthon senki.
4 órája
Nagy a baj: busz és teherautó csapódott egymásnak, hatalmas torlódásra kell számítani
