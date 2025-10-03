Lángokban áll egy bódé
1 órája
Baj van az egyik dűlőben, nagy erőkkel vonultak a tűzoltók
A Fecske dűlőbe vonultak ki a tűzoltók.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Ion Maran
Kigyulladt egy bódé Harkány külterületén, a Fecske dűlőben. A tizenkét négyzetméter alapterületű bódé teljes terjedelmében égett. A siklósi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen.
Frissítés
Horváth Nikolett Csilla, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője lapunk érdeklődésére elmondta, hogy egy 10-12 négyzetméter területű szerszámoskamra gyulladt ki. A tűz keletkezésének okáról nincs információ, az tűzeset során személyi sérülés nem történt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre