Lángokban áll egy bódé

1 órája

Baj van az egyik dűlőben, nagy erőkkel vonultak a tűzoltók

A Fecske dűlőbe vonultak ki a tűzoltók.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Ion Maran

Kigyulladt egy bódé Harkány külterületén, a Fecske dűlőben. A tizenkét négyzetméter alapterületű bódé teljes terjedelmében égett. A siklósi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen.

Frissítés

Horváth Nikolett Csilla, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője lapunk érdeklődésére elmondta, hogy egy 10-12 négyzetméter területű szerszámoskamra gyulladt ki. A tűz keletkezésének okáról nincs információ, az tűzeset során személyi sérülés nem történt.

 

