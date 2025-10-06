október 6., hétfő

Szörnyű ütközés

3 órája

Rendkívüli: Óriási baleset a 6-oson, mentőhelikopter érkezett a helyszínre (FOTÓK)

Címkék#segítség#baleset#úttest

A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a sérültet, a helyszínre mentőhelikopter érkezett.

Bama.hu

Brutális közlekedési baleset történt hétfőn délután Kisapostag térségében, a 6-os főút 78. kilométere közelében – számolt be róla a duol.hu. A szerencsétlenség során egy személyautó lesodródott az úttestről, majd nagy erővel egy fának csapódott. A járműben egy ember utazott, aki a becsapódás következtében a roncsba szorult.

baleset a 6-os
A sofőrt a tűzoltók szabadították ki a járműből. Forrás: Horváth László/duol.hu

Félelmetes baleset a 6-os úton: mentőhelikopter érkezett

A portál beszámolója szerint a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, és feszítővágó segítségével szabadították ki a sérültet az összeroncsolódott autóból. A mentéshez mentőhelikopter is riasztást kapott, hogy a súlyosan sérült embert minél gyorsabban kórházba szállíthassák. A helyszínelés idejére teljes útzár volt érvényben.

Az autót vezető férfi súlyosan megsérült. Forrás: Horváth László/duol.hu

Baranyában sem teltek eseménytelenül az elmúlt napok

Baranya vármegye útjain több szörnyű baleset is történt az elmúlt időszakban, vasárnap két hármas karambolhoz is riasztották a hatóságokat. 

 

