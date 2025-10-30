október 30., csütörtök

Óvatosan! Baleset történt a 67-es úton, többen megsérültek

Egy olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy baleset történt csütörtök délután a 67-es úton a mozsgói elágazónál.

Bama.hu

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy Mozsgóról érkező személyautó kanyarodott ki a 67-es úton közlekedő autó elé.

A kikanyarodó autóban hárman utaztak, úgy tudjuk közülük ketten könnyebben, míg egyikük súlyosan megsérült. Az információink szerint a másik autóban csak a sofőr tartózkodott, ő nem sérült meg a baleset során.
 

 

