Sziréna
1 órája
Óvatosan! Baleset történt a 67-es úton, többen megsérültek
Egy olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy baleset történt csütörtök délután a 67-es úton a mozsgói elágazónál.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy Mozsgóról érkező személyautó kanyarodott ki a 67-es úton közlekedő autó elé.
A kikanyarodó autóban hárman utaztak, úgy tudjuk közülük ketten könnyebben, míg egyikük súlyosan megsérült. Az információink szerint a másik autóban csak a sofőr tartózkodott, ő nem sérült meg a baleset során.
