október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb baleset

3 órája

Baleset a 6-os főúton – félpályás lezárás van érvényben

Címkék#forgalom#baleset#személygépkocsi#tehergépkocsi#Szentlőrinc#főút

Baleset történt csütörtök délelőtt Szentlőrinc térségében, amely a Szigetvár felé autózókat érinti.

Tóth Viktória
Baleset a 6-os főúton – félpályás lezárás van érvényben

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: deniska_ua

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 6-os számú főúton egy tehergépkocsi és egy személygépkocsi ütközött össze. Személyi sérülés szerencsére nem történt, azonban az ütközés során anyagi kár keletkezett. A helyszínre a rendőrök és a tűzoltók is kiérkeztek, a forgalom jelenleg félpályán halad, a torlódások elkerülése érdekében a közlekedőknek fokozott figyelmet javasolnak.

Más balesetről csütörtökön még nem érkezett jelzés hírportálunkra. Szerda este azonban vaddal ütközött össze egy kisbusz szintén a 6-os főút Szigetvárról Botykapeterdre vezető szakaszán, a 228. kilométernél. A szigetvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben egy ember utazott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu