Baleset a 6-os főúton – félpályás lezárás van érvényben

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 6-os számú főúton egy tehergépkocsi és egy személygépkocsi ütközött össze. Személyi sérülés szerencsére nem történt, azonban az ütközés során anyagi kár keletkezett. A helyszínre a rendőrök és a tűzoltók is kiérkeztek, a forgalom jelenleg félpályán halad, a torlódások elkerülése érdekében a közlekedőknek fokozott figyelmet javasolnak.

Más balesetről csütörtökön még nem érkezett jelzés hírportálunkra. Szerda este azonban vaddal ütközött össze egy kisbusz szintén a 6-os főút Szigetvárról Botykapeterdre vezető szakaszán, a 228. kilométernél. A szigetvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben egy ember utazott.