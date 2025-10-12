35 perce
Tömegkarambol Pécsen, gázolás Mohácson – egymást érték a riasztások (FOTÓK)
Baleseti szempontból sűrű hetet tudhat maga mögött Baranya. Hétfőn négy, pénteken pedig öt autó volt baleset részese Pécsen, szombaton Mohácson pedig egy biciklist is elgázoltak, aki súlyos sérüléseket szenvedett – összefoglalónk következik.
Mint arról hétfőn hírt adtunk, baljósan indult hét ugyanis Pécsen, a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél történt baleset, amelyben négy jármű volt részes. A balesethez a mentők is megérkeztek.
Szerda reggel lesodródott az útról, majd fának csapódott egy személyautó Pécs közelében, a 66-os számú úton.
Szörnyű baleset Pécs mellett: feszítővágóval mentették az utast (FOTÓK)
Ugyancsak szerdán kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy nagyjából harminc négyzetméteres melléképület Királyegyházán, a Rigó utcában. A füst bejutott a mellette lévő családi ház padlásterébe is. Szigetvári és sellyei hivatásos, valamint szentlőrinci és szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók vonultak az esethez. A rajok három vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet.
Pénteken reggel árokba hajtott és felborult egy személyautó az 5711-es úton, Siklós közelében.
Pénteken kora este ötös karambol történt Pécsen: öt személyautó ütközött össze a Zsolnay Vilmos utca és a Mohácsi út találkozásánál. A város hivatásos tűzoltói egy gépkocsit áramtalanítottak. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása alapján a helyszínről két embert, egy nőt és egy 10 év körüli kisfiút könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Döbbenetes: Ötös karambol bénítja a forgalmat a pécsi kereszteződésben (GALÉRIA+VIDEÓ) – FRISSÍTVE
Súlyos baleset történt Mohácson
Szombaton Mohácsról kellett súlyos sérülésekkel kórházba szállítani egy biciklist, aki autóval ütközött a Pécsi úton. Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy az elsődleges információk szerint a kerékpáros okozta a balesetet.
Sajnos vasárnap is történt több baleset is a megyeközútjain: összeütközött két gépkocsi a 6-os főút 165-ös és 166-os kilométerszelvénye között, Mecseknádasd térségében. A bonyhádi hivatásos és a mecseknádasdi önkéntes tűzoltók érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom a karambol miatt. Szerencsére nem sérült meg senki az ütközésben.
Szintén nem járt sérüléssel az a baleset, amely során közúti táblának ütközött, és ki is döntötte azt egy gépkocsi a 6-os főút 227-es és 228-as kilométerszelvénye között, Botykapeterd térségében. A szigetvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, félpályás útlezárás mellett végzik a helyszíni munkálatokat.
A hétfői négyes karambol helyszínén készült fotókat itt láthatják:
Négyes karambol: az eső áztatta vizes aszfalt ismét megtette hatását.Fotók: Löffler Péter