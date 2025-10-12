Tömegkarambol Pécsen, gázolás Mohácson – egymást érték a riasztások (FOTÓK)

Súlyos baleset történt Mohácson

Szombaton Mohácsról kellett súlyos sérülésekkel kórházba szállítani egy biciklist, aki autóval ütközött a Pécsi úton. Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy az elsődleges információk szerint a kerékpáros okozta a balesetet.

Sajnos vasárnap is történt több baleset is a megyeközútjain: összeütközött két gépkocsi a 6-os főút 165-ös és 166-os kilométerszelvénye között, Mecseknádasd térségében. A bonyhádi hivatásos és a mecseknádasdi önkéntes tűzoltók érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom a karambol miatt. Szerencsére nem sérült meg senki az ütközésben.

Szintén nem járt sérüléssel az a baleset, amely során közúti táblának ütközött, és ki is döntötte azt egy gépkocsi a 6-os főút 227-es és 228-as kilométerszelvénye között, Botykapeterd térségében. A szigetvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, félpályás útlezárás mellett végzik a helyszíni munkálatokat.

