Elkerült a szerencse

Egymást érték a tüzek, tragédia az autópályán – a hátunk is beleborzong

Címkék#tűzeset#viharkár#munka#autópálya#katasztrófavédelem

Balesetek, tűz, viharkárok adtak munkát a baranyai katasztrófavédőknek és a rendőröknek is a múlt héten. Összefoglaltuk, mik történtek – nem volt hiány balesetekből.

Bama.hu

A viszonylag csendesebb hétfő után, kedden kora este csaknem egy időben két baleset történt Baranyában. Pécsen az 58-as főút Siklósi úti szakaszán összeütközött két gépkocsi. A baleset után a városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, valamint eltávolították az úttestre került szennyeződést.

Súlyos balesetek követték egymást
Baleset: a roncsból mentették ki az egyik sofőrt vasárnap. Forrás: Németh Zoltán Memo Car

Balesetek: halálos is volt sajnos

A másik karambolban kamionnal ütközött össze egy személyautó Harkány térségében, az 58-as főút Varjú dűlői szakaszán, a Kishegy határút közelében. A baleset következtében a kisebb jármű vezetője beszorult, a siklósi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, félpályás útlezárás mellett dolgoztak.

  • A csütörtök pedig sajnálatosan a tűzesetek napja volt Baranyában. Nem sokkal dél után kigyulladt egy családi ház Komlón, a Hízlalda utcában. A harminc négyzetméternyi ingatlan földszintje teljesen kiégett, a tetőre nem terjedt át a tűz. Az esethez a komlói hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral eloltották a lángokat.

Aznap még egy faház és a környező aljnövényzet égett Dunaszekcsőn, a Móricz Zsigmond utcában. A mohácsi hivatásos tűzoltók jelenleg három vízsugárral dolgoztak a lángok megfékezésén.

  • Péntektől a betörő hidegfront adott munkát a katasztrófavédelemnek. Hajnaltól kezdődően ugyanis, a viharos erejű szél miatt folyamatosan érkeztek a jelzések a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra viharkárok miatt. Késő délutánig mintegy ötven műszaki mentést igénylő káresethez vonultak a vármegye hivatásos és önkéntes tűzoltói.

Amint arról több ízben beszámoltunk, sokakat megrázott az osztrák autópályán elhunyt fiatalok tragédiája.

  • Szombaton egy nyári konyha kapott lángra Márokon, a Petőfi Sándor utcában; a tűzoltók egy gázpalackot kihoztak az épületből. A villányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet, amelyben az épület teteje megsemmisült. Az egység a munkálatok közben kihozott egy gázpalackot, amelyet visszahűtöttek.
  • Vasárnap egy komolyabb baleset és egy tűzeset adott munkát a rendőrségnek és a katasztrófavédelemnek: 15 óra körül tűz ütött ki egy pécsi sorházban, a Kishegyi dűlőn. Az ingatlan két szobája teljesen kiégett, a lángok egy szomszédos területre is átterjedtek. A pécsi hivatásos tűzoltók egy gázpalackot hoztak ki az épületből, valamint két vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén, ami nem sokkal 17 óra utánra sikerült.

Nem sokkal később szemből egymásba rohant két személykocsi a 66-os főút Mánfa és Pécs közötti szakaszán. A 7-es kilométernél történt balesethez a pécsi és a komlói hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egyik járműben ketten ültek, ők ki tudtak szállni járművükből. A másik kocsiban csak a sofőr utazott, őt a mentőszolgálat munkatársaival közösen a tűzoltók emelték ki az autóból. Egy ideig teljes útzár mellett helyszíneltek a rendőrök. A helyszínről két embert könnyű, míg egy embert súlyos sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.

 

