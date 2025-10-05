Szörnyű ez a mai nap
Tönkretette Baranyát az eső? Újabb baleset, egy autó fejtetőn az árokban a Mecsek pihenőnél
Újabb közlekedési baleset, már a harmadik vasárnap.
Úgy látszik, hogy a várva várt csapadék megtette a hatását Baranya vármegyében, de nem úgy, ahogy szerettük volna. Újabb baleset történt, ezúttal Pécs és Komló között, a Mecsek pihenőnél ütközött össze két autó, melyek közül az egyik az árokba borulva, fejtetőn állt meg.
A délelőtt folyamán egy Tüke Busz járt szerencsétlenül Pécsen, majd kora este Kozármisleny és Pécs között három autó ütközött.
Megjött az eső, s vele a káosz: két autó és egy busz ütközött Pécsen
Borzasztó: teljes útzár Kozármislenynél, három autó ütközött össze
