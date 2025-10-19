Kommandósok is megjelentek Baranyában, durva baleset is történt!

Az első baleset Baranya vármegyében a héten október 14-én, kedd kora reggel történt a 6-os főúton, Zengővárkony közelében, a 176-os kilométerszelvénynél. Egy személyautó szarvassal ütközött, majd a becsapódás hatására átsodródott a szemközti sávba, ahol karambolozott egy szemből érkező gépkocsival. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, és teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt. Bár a forgalom néhány órával később zavartalanná vált, a két sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett, és az eset újra rávilágított a vadveszélyes útszakaszok kockázataira.

Sok volt ezen a héten is a baleset Baranya vármegyében – még kommandósok is megjelentek

Egy Wolt-futár és egy gyalogos okozott galibát

Még ugyanazon a napon délután Pécsen is történt egy komoly incidens: az Alsómalom utcában egy robogós ételfutár ütött el egy szabálytalanul áthaladó gyalogost. A több sávos útszakasz forgalma rövid időre megbénult, a torlódás egészen a Balokányig tartott. A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek, információink szerint a gyalogos súlyosan megsérült. A forgalom később helyreállt, azonban az eset jól szemlélteti, milyen veszélyekkel jár a figyelmetlen átkelés a nagy forgalmú városi szakaszokon.