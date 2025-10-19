Kommandósok is megjelentek Baranyában, durva baleset is történt!

október 19., vasárnap

Mozgalmas hetet zárt Baranya: balesetek, tűzeset és közbiztonsági akciók nehezítették a mindennapokat. A legtöbb riadalmat a 6-os főúton történt ütközés és a városi forgalmat érintő balesetek okozták, amelyek jól mutatják, milyen kockázatokkal jár a közlekedés. Melyik volt a héten a legnagyobb baleset Baranya vármegyében?

Jusztin Levente

Az első baleset Baranya vármegyében a héten október 14-én, kedd kora reggel történt a 6-os főúton, Zengővárkony közelében, a 176-os kilométerszelvénynél. Egy személyautó szarvassal ütközött, majd a becsapódás hatására átsodródott a szemközti sávba, ahol karambolozott egy szemből érkező gépkocsival. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, és teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt. Bár a forgalom néhány órával később zavartalanná vált, a két sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett, és az eset újra rávilágított a vadveszélyes útszakaszok kockázataira.

baleset Baranya
Sok volt ezen a héten is a baleset Baranya vármegyében – még kommandósok is megjelentek

Egy Wolt-futár és egy gyalogos okozott galibát

Még ugyanazon a napon délután Pécsen is történt egy komoly incidens: az Alsómalom utcában egy robogós ételfutár ütött el egy szabálytalanul áthaladó gyalogost. A több sávos útszakasz forgalma rövid időre megbénult, a torlódás egészen a Balokányig tartott. A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek, információink szerint a gyalogos súlyosan megsérült. A forgalom később helyreállt, azonban az eset jól szemlélteti, milyen veszélyekkel jár a figyelmetlen átkelés a nagy forgalmú városi szakaszokon.

Október 15-én, szerdán újabb baleset történt, ezúttal az 5701-es úton, Pócsa belterületén, a Petőfi utcában. Két személyautó karambolozott a 11-es kilométernél, a villányi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a járművek áramtalanítása mellett a terület biztosítását is elvégezték. A rendőrség szerint a balesetet a nem megfelelő követési távolság okozta, egy személy könnyebben megsérült. A műszaki mentés ideje alatt csak félpályán haladhatott a forgalom.

Bőven jutott baleset Baranya vármegyében, kommandósok is megjelentek

Ugyanezen a napon Pécsen rendkívüli rendőrségi jelenlét okozott riadalmat: kommandósok, bűnügyi helyszínelők és járőrautók vonultak ki a Szentlőrinci útra. Bár az akció okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a rendőri erők nagyszámú megjelenése jelentős figyelmet keltett a helyiek körében.

A hét közepén nem csak a járművek jelentettek veszélyt, hanem az állatok is: október 17-én Hosszúhetény utcáin négy elkóborolt ló vágtatott, amelyek komoly balesetveszélyt teremtettek a közlekedők számára. A település lakói és az illetékesek minden tőlük telhetőt megtettek a lovak biztonságba helyezéséért és gazdájuk felkutatásáért.

Szintén október 17-én egy farönköket szállító teherautó borult árokba az M60-as autópályán, Mohács irányába, a Pécs-Kelet lehajtó térségében, miután defektet kapott. Személyi sérülés nem történt, a tehergépkocsi mentése idején a forgalom zavartalanul haladt tovább az érintett szakaszon.

A hét végén sem maradtak esemény nélkül a hatóságok: október 18-án kisebb tűz ütött ki egy pécsi szálloda szaunaterében, a Kálvária utcában. A tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, az épületet ideiglenesen kiürítették, nyolc vendég és dolgozó hagyta el a hotelt. Személyi sérülés nem történt, de az eset rámutatott arra, milyen gyorsan kialakulhat veszélyhelyzet zárt, forgalmas létesítményekben.

 

