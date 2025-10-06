október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szörnyű napon vagyunk túl

2 órája

Ettől tartottunk − súlyos sérültje is volt a tegnapi hármas karambolnak (GALÉRIA+VIDEÓ)

Címkék#karambol#baleset#Baranya vármegye#fejsérült#Országos Mentőszolgálat#Kozármisleny

Fejsérülést szenvedett az egyik érintett személy.

Bama.hu
Ettől tartottunk − súlyos sérültje is volt a tegnapi hármas karambolnak (GALÉRIA+VIDEÓ)

Nagyon csúnya baleset történt az 57-es úton, három autó ütközött össze.

Forrás: Németh Zoltán memo-car Kft

A vasárnap rengeteg közlekedési balesetet hozott Baranya vármegye útjain, ezek között akadt két hármas karambol is, az egyik Nagyárpád és Kozármisleny között az 57-es úton, a másik pedig a 6-os úton. Előbbihez fotósunk is kilátogatott, valamint újabb információk is eljutottak lapunkhoz. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Magyar Luca Zsuzsanna elárulta megkeresésünkre, hogy a helyszínről egy 50 év körüli fejsérült férfit szállítottak kórházba.

 

Hármas karambol történt Baranyában. Döbbenetes helyszíni fotók!

Fotók: Kovács Liliána

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu