Ettől tartottunk − súlyos sérültje is volt a tegnapi hármas karambolnak (GALÉRIA+VIDEÓ)

A vasárnap rengeteg közlekedési balesetet hozott Baranya vármegye útjain, ezek között akadt két hármas karambol is, az egyik Nagyárpád és Kozármisleny között az 57-es úton, a másik pedig a 6-os úton. Előbbihez fotósunk is kilátogatott, valamint újabb információk is eljutottak lapunkhoz. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Magyar Luca Zsuzsanna elárulta megkeresésünkre, hogy a helyszínről egy 50 év körüli fejsérült férfit szállítottak kórházba.