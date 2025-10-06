Szörnyű napon vagyunk túl
3 órája
Ettől tartottunk − súlyos sérültje is volt a tegnapi hármas karambolnak (GALÉRIA+VIDEÓ)
Fejsérülést szenvedett az egyik érintett személy.
Nagyon csúnya baleset történt az 57-es úton, három autó ütközött össze.
Forrás: Németh Zoltán memo-car Kft
A vasárnap rengeteg közlekedési balesetet hozott Baranya vármegye útjain, ezek között akadt két hármas karambol is, az egyik Nagyárpád és Kozármisleny között az 57-es úton, a másik pedig a 6-os úton. Előbbihez fotósunk is kilátogatott, valamint újabb információk is eljutottak lapunkhoz. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Magyar Luca Zsuzsanna elárulta megkeresésünkre, hogy a helyszínről egy 50 év körüli fejsérült férfit szállítottak kórházba.
