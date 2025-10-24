Ettől tartottunk: súlyos sérülést szenvedett a csütörtöki balesetben a biciklis

Ahogy arról csütörtök este már beszámoltunk, elveszítette egyensúlyát a kerékpárja felett és nagyot esett egy biciklis Pécsen, a Hársfa úton. A sérült állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) érdeklődtünk, Udvardi-Lakos Luca, az OMSZ kommunikációs szervezője megkeresésünkre elárulta, hogy a helyszínről egy 50 év körüli fejsérült nőt szállítottak munkatársai kórházba.

Korábban akadt sajnos példa arra is, hogy kerékpáros futár okozott sérülést egy belvárosban sétáló idős járókelőnek: néhány hónapja, augusztus 26-án történt baleset szintén Pécsen. A Ferencesek utcájában egy biciklivel közlekedő futár elütött egy 76 éves nőt, akinek – információink szerint – eltört a karja.