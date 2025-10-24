október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kórházba szállították a hölgyet

47 perce

Ettől tartottunk: súlyos sérülést szenvedett a csütörtöki balesetben a biciklis

Címkék#baleset#Hársfa út#Országos Mentőszolgálat#kerékpár

Az OMSZ válaszolt megkeresésünkre.

Bama.hu
Ettől tartottunk: súlyos sérülést szenvedett a csütörtöki balesetben a biciklis

Illusztráció.

Forrás: MW

Ahogy arról csütörtök este már beszámoltunk, elveszítette egyensúlyát a kerékpárja felett és nagyot esett egy biciklis Pécsen, a Hársfa úton. A sérült állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) érdeklődtünk, Udvardi-Lakos Luca, az OMSZ kommunikációs szervezője megkeresésünkre elárulta, hogy a helyszínről egy 50 év körüli fejsérült nőt szállítottak munkatársai kórházba.

Korábban akadt sajnos példa arra is, hogy kerékpáros futár okozott sérülést egy belvárosban sétáló idős járókelőnek: néhány hónapja, augusztus 26-án történt baleset szintén Pécsen. A Ferencesek utcájában egy biciklivel közlekedő futár elütött egy 76 éves nőt, akinek – információink szerint – eltört a karja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu