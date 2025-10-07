október 7., kedd

Kanyar és eső

3 órája

Nincs vége: újabb baleset, rémisztő, ahogy az autó oldalára borult

Címkék#útszakasz#karambol#jármű

A nedves, csúszós út nem éppen barátai az autósoknak. Az elmúlt napok balesetei után kedden is megtörtént a baj.

Pécs és Siklós között, Túronynál ismét baleset történt abban a kanyarban, amely már sok sofőr vezetési technikáját próbára tette. Az éles ívű útszakaszon nem ritka, hogy a járművek megcsúsznak, különösen nedves vagy fagyos aszfalton.

Ezúttal Túronynál történt baleset
Az elmúlt napokban sok balesetnél kellett a rendőröknek intézkedniük.

A közösségi oldalakon jelezték, hogy ismét baleset történt a kanyarban. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette az információt: az autó az oldalára borult, azonban szerencsére személyi sérülés nem történt.

Négyes karambol Pécsen

A hétfői nap különösen eseménydús volt a vármegye útjain. Kora este négy autó ütközött össze Pécsen, a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél. A helyszínre a pécsi hivatásos tűzoltók és a mentők is kivonultak, a járművek közül egyet áramtalanítani kellett.

A balesetben az eső áztatta, csúszós aszfalt valószínűleg ismét közrejátszott.

Nem ez volt az egyetlen baleset

Sajnos nem ez volt az egyetlen súlyos eset a térségben. Ugyanezen a napon a 6-os útra mentőhelikopter is érkezett egy másik baleset miatt, míg október 5-én hármas karambolról számoltunk be.

Az elmúlt napok eseményei is jól mutatják, hogy a csapadékos, őszi időjárásban fokozott figyelemre és óvatos vezetésre van szükség, különösen az ismert veszélyes útszakaszokon.

 

