Nincs vége: újabb baleset, rémisztő, ahogy az autó oldalára borult

Pécs és Siklós között, Túronynál ismét baleset történt abban a kanyarban, amely már sok sofőr vezetési technikáját próbára tette. Az éles ívű útszakaszon nem ritka, hogy a járművek megcsúsznak, különösen nedves vagy fagyos aszfalton.

Az elmúlt napokban sok balesetnél kellett a rendőröknek intézkedniük.

A közösségi oldalakon jelezték, hogy ismét baleset történt a kanyarban. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette az információt: az autó az oldalára borult, azonban szerencsére személyi sérülés nem történt.

Négyes karambol Pécsen

A hétfői nap különösen eseménydús volt a vármegye útjain. Kora este négy autó ütközött össze Pécsen, a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél. A helyszínre a pécsi hivatásos tűzoltók és a mentők is kivonultak, a járművek közül egyet áramtalanítani kellett.

A balesetben az eső áztatta, csúszós aszfalt valószínűleg ismét közrejátszott.