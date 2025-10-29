Baleset miatt teljes az útzár Siklósnál

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Siklós és Harkány között, a Siklósi úton. A baleset következtében az oszlop eltört és az út fölé lóg. A siklósi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelyben egy ember utazott. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek.