Baleset miatt teljes az útzár Siklósnál

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Siklósnál, teljes az útzár

Baleset miatt teljes az útzár Siklósnál

Fotó: ANDRANIK HAKOBYAN

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Siklós és Harkány között, a Siklósi úton. A baleset következtében az oszlop eltört és az út fölé lóg. A siklósi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelyben egy ember utazott. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek.

 

