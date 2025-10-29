október 29., szerda

Baleset Mohácson, rendőröket kellett hívni

Mohácson, a város nyugati felében történt a karambol.

Bóka Máté Ciprián
Baleset Mohácson, rendőröket kellett hívni

Mohácson, az Ete János utcában ütköztek össze az autók, egyelőre ismeretlen okból. Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a helyszínen vannak. A helyszíni szemle időtartama várhatóan egy óra. Torlódás és útlezárás nincs. 

 

