Baleset, baleset hátán
32 perce
Rendkívüli: az oldalára borult egy kisteher Pécs belterületén, közben két autó is ütközött (FOTÓK)
Nem telik eseménytelenül a hétvége.
Mi történik az utakon?
Forrás: Baranya Vármegye Balesetek Bamosz Kft
Több baleset is borzolta a kedélyeket szombat este Pécsen, az éjszakai órákban. Először két autó karambolozott az Acsády Ignác utca és a 6-os út kereszteződésénél, majd nem sokkal később a Szigeti úton volt riadalom: egy kisteherautó és egy SUV találkozott, melynek következtében előbbi az oldalára borult.
