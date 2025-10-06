október 6., hétfő

Baleset, baleset hátán

32 perce

Rendkívüli: az oldalára borult egy kisteher Pécs belterületén, közben két autó is ütközött (FOTÓK)

Nem telik eseménytelenül a hétvége.

Bama.hu
Mi történik az utakon?

Forrás: Baranya Vármegye Balesetek Bamosz Kft

Több baleset is borzolta a kedélyeket szombat este Pécsen, az éjszakai órákban. Először két autó karambolozott az Acsády Ignác utca és a 6-os út kereszteződésénél, majd nem sokkal később a Szigeti úton volt riadalom: egy kisteherautó és egy SUV találkozott, melynek következtében előbbi az oldalára borult. 

Szörnyű események sorozata szombat éjszaka Pécsen.
Forrás: Baranya Vármegye Balesetek Bamosz Kft
Forrás: Baranya Vármegye Balesetek Bamosz Kft

 

Forrás: Baranya Vármegye Balesetek Bamosz Kft

 

 

