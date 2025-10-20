Így indul a hét
Nagy a baj: busz és teherautó csapódott egymásnak, hatalmas torlódásra kell számítani
Nem a legjobb hétkezdés, hatalmas dugó alakult ki az érintett szakaszon.
Információink szerint közlekedési baleset történt hétfőn reggel Pécsen, a Zsolnay Vilmos utca és a Mohácsi út kereszteződésében, amely miatt hatalmas dugó alakult ki a hajnali forgalomban. Ezen az útszakaszon rendkívül sok az ütközés, legtöbbször a nem megfelelően megválasztott követési távolság okozza a gondokat.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre elmondta: egy busz és egy teherautó ütközött össze. Személyi sérülés nem történt.
