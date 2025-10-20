október 20., hétfő

Nagy a baj: busz és teherautó csapódott egymásnak, hatalmas torlódásra kell számítani

Címkék#baleset#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Mohácsi út#Zsolnay Vilmos utca

Nem a legjobb hétkezdés, hatalmas dugó alakult ki az érintett szakaszon.

Nagy a baj: busz és teherautó csapódott egymásnak, hatalmas torlódásra kell számítani

Illusztráció.

Információink szerint közlekedési baleset történt hétfőn reggel Pécsen, a Zsolnay Vilmos utca és a Mohácsi út kereszteződésében, amely miatt hatalmas dugó alakult ki a hajnali forgalomban. Ezen az útszakaszon rendkívül sok az ütközés, legtöbbször a nem megfelelően megválasztott követési távolság okozza a gondokat. 

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre elmondta: egy busz és egy teherautó ütközött össze. Személyi sérülés nem történt.

 

