Nagy a baj: busz és teherautó csapódott egymásnak, hatalmas torlódásra kell számítani

Információink szerint közlekedési baleset történt hétfőn reggel Pécsen, a Zsolnay Vilmos utca és a Mohácsi út kereszteződésében, amely miatt hatalmas dugó alakult ki a hajnali forgalomban. Ezen az útszakaszon rendkívül sok az ütközés, legtöbbször a nem megfelelően megválasztott követési távolság okozza a gondokat.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre elmondta: egy busz és egy teherautó ütközött össze. Személyi sérülés nem történt.