Bontási és végrehajtási botrány a Kéktúra útvonalán

Így történt ez egy borsodi kistelepülésen is. Az Országos Kéktúra útvonalának egyik indulási pontjánál egy életveszélyes, és a szomszédos lakóházra is nagy veszélyt jelentő épület lebontatását szervezte meg a hivatal. A NAV a bontási költség megtérülése érdekében biztosítási intézkedést rendelt el, és lefoglalta a tulajdonos további ingatlanjait és gépjárműveit. Az adós végül megfizette az eljárás teljes költségét.