Bontási és végrehajtási botrány a Kéktúra útvonalán
Baranyát is érinti, sok baranyai járja az Országos Kéktúra útvonalát, amelynek egyik indulási pontjánál álló, balesetveszélyes ingatlan bontásáról intézkedett a NAV.
A NAV egyik feladata az életveszélyes állapotú ingatlanok lebontatása az építésügyi hatóságok megkeresése alapján. Ha a tulajdonos a felszólítások ellenére maga nem bontja el az épületet, akkor a NAV megszervezi a munkálatokat, a költséget felszámítja, és ha az önkéntes fizetés elmarad, végrehajtási költségként be is hajtja.
Így történt ez egy borsodi kistelepülésen is. Az Országos Kéktúra útvonalának egyik indulási pontjánál egy életveszélyes, és a szomszédos lakóházra is nagy veszélyt jelentő épület lebontatását szervezte meg a hivatal. A NAV a bontási költség megtérülése érdekében biztosítási intézkedést rendelt el, és lefoglalta a tulajdonos további ingatlanjait és gépjárműveit. Az adós végül megfizette az eljárás teljes költségét.