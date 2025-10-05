2 órája
Borzasztó: teljes útzár Kozármislenynél, három autó ütközött össze
Mindenkit visszafordítanak, teljes útzár van érvényben.
Fotó: Kovács Liliána
Három személyautó ütközött össze Nagyárpád és Kozármisleny között az 57-es úton − tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Információink szerint az autókból mindenki ki tudott szállni, de a helyszínre mentő is érkezett. Teljes útzár van érvényben, mindenkit visszafordítanak.
Megjött az eső, s vele a káosz: két autó és egy busz ütközött Pécsen
Nem ez volt az első baleset vasárnap, délelőtt Pécsen, a Szabadság utca és a Mártírok útja kereszteződésben történt karambol. Információink szerint az ütközésben legalább három jármű volt érintett, köztük egy Tüke Busz is.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy rendőri intézkedésre nem volt szükség, a felek egymásközt megoldották az ügyet. Személyi sérülés szerencsére nem történt.