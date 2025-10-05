október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+17
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyosnak tűnő baleset

2 órája

Borzasztó: teljes útzár Kozármislenynél, három autó ütközött össze

Címkék#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#személyautó#Kozármisleny#útzár

Mindenkit visszafordítanak, teljes útzár van érvényben.

Bama.hu
Borzasztó: teljes útzár Kozármislenynél, három autó ütközött össze

Fotó: Kovács Liliána

Három személyautó ütközött össze Nagyárpád és Kozármisleny között az 57-es úton − tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Információink szerint az autókból mindenki ki tudott szállni, de a helyszínre mentő is érkezett. Teljes útzár van érvényben, mindenkit visszafordítanak.

Nem ez volt az első baleset vasárnap, délelőtt Pécsen, a Szabadság utca és a Mártírok útja kereszteződésben történt karambol. Információink szerint az ütközésben legalább három jármű volt érintett, köztük egy Tüke Busz is. 

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy rendőri intézkedésre nem volt szükség, a felek egymásközt megoldották az ügyet. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu