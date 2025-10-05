Borzasztó: teljes útzár Kozármislenynél, három autó ütközött össze

Nem ez volt az első baleset vasárnap, délelőtt Pécsen, a Szabadság utca és a Mártírok útja kereszteződésben történt karambol. Információink szerint az ütközésben legalább három jármű volt érintett, köztük egy Tüke Busz is.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy rendőri intézkedésre nem volt szükség, a felek egymásközt megoldották az ügyet. Személyi sérülés szerencsére nem történt.