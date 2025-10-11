Ezt javasolja a rendőrség
1 órája
Botrányos rollerbalesetek Pécsen, ezen háborognak a közlekedők
Az utóbbi időben megszaporodott rolleres balesetek sok felháborodást okoztak az utóbbi időben Pécsen. E probléma kapcsán ajánlással fordul facebook-oldalán a jármű használóihoz a Magyar Rendőrség.
Rollerezni este is lehet, de sötétben a veszélyek megsokszorozódnak. Csak akkor indulj el, ha látszol is! - fogalmaznak egyértelműen.
Íme a megszívlelendő javaslatok, amik a baranyai rolleresekre is érvényesek:
- Kapcsold be a roller lámpáját, és viselj fényvisszaverő ruházatot és/vagy kiegészítőket!
- Minél feltűnőbb vagy, annál biztonságosabb az esti út!
- Ne mobilozz utazás közben és a fejhallgatód is inkább a táskádban pihenjen!
- Soha ne hagyatkozz mások figyelmére, tedd láthatóvá magad!
- Ne feledd: aki látszik, az nagyobb eséllyel ér biztonságban haza! Látszódj, figyelj, szabályosan közlekedj, így lesz élmény a rollerezés!
Ezt ne hagyja ki!Postabontás
2025.10.05. 14:00
A biciklis átesett a motorháztetőn – a vétlen autós járt rosszul a kerékpáros miatt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre