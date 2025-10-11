október 11., szombat

Ezt javasolja a rendőrség

1 órája

Botrányos rollerbalesetek Pécsen, ezen háborognak a közlekedők

Az utóbbi időben megszaporodott rolleres balesetek sok felháborodást okoztak az utóbbi időben Pécsen. E probléma kapcsán ajánlással fordul facebook-oldalán a jármű használóihoz a Magyar Rendőrség.

Kaszás Endre
Rollerezni este is lehet, de sötétben a veszélyek megsokszorozódnak. Csak akkor indulj el, ha látszol is! - fogalmaznak egyértelműen.

Íme a megszívlelendő javaslatok, amik a baranyai rolleresekre is érvényesek:

  • Kapcsold be a roller lámpáját, és viselj fényvisszaverő ruházatot és/vagy kiegészítőket!
  • Minél feltűnőbb vagy, annál biztonságosabb az esti út!
  • Ne mobilozz utazás közben és a fejhallgatód is inkább a táskádban pihenjen!
  • Soha ne hagyatkozz mások figyelmére, tedd láthatóvá magad!
  • Ne feledd: aki látszik, az nagyobb eséllyel ér biztonságban haza! Látszódj, figyelj, szabályosan közlekedj, így lesz élmény a rollerezés!

 

