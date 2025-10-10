3 órája
Óvatosan: brüsszeli embercsempész tűnt fel a szomszédos vármegyében (FOTÓ)
A körözési toplistára is felkerült Dupont Stephane Claude Helene. A brüsszeli embercsempész ellen elfogatóparancs van érvényben.
Baranya vármegye szomszédságában, Bács-Kiskun vármegyében tűnt fel egy belga bűnöző − a Bajai Járásbíróság 2025. szeptember 9-én európai elfogatóparancsot adott ki Dupont Stéphane Claude Helene ellen. A hatóságok a férfit embercsempészés bűntettével gyanúsítják.
Brüsszeli embercsempész a szomszédban
A körözött férfi 1980. október 2-án született Brüsszelben.
Az embercsempészés bűncselekményével kapcsolatban a hatóságok nem közöltek további részleteket, azonban a bíróság az európai elfogatóparancs kiadásával lehetővé tette, hogy Dupont Stéphane Claude Helene tartózkodási helyét az Európai Unió tagállamain belül bárhol felkutassák és őrizetbe vegyék. Segítsük egy megosztással a hatóságok munkáját!