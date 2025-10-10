október 10., péntek

Gedeon névnap

19°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezen a környéken jár

3 órája

Óvatosan: brüsszeli embercsempész tűnt fel a szomszédos vármegyében (FOTÓ)

Címkék#Bajai Járásbíróság#brüsszeli embercsempész#Európai Unió#bűntett

A körözési toplistára is felkerült Dupont Stephane Claude Helene. A brüsszeli embercsempész ellen elfogatóparancs van érvényben.

Bama.hu

Baranya vármegye szomszédságában, Bács-Kiskun vármegyében tűnt fel egy belga bűnöző − a Bajai Járásbíróság 2025. szeptember 9-én európai elfogatóparancsot adott ki Dupont Stéphane Claude Helene ellen. A hatóságok a férfit embercsempészés bűntettével gyanúsítják.

brüsszeli embercsempész
A brüsszeli embercsempész már a szomszédban garázdálkodik. Forrás: police.hu

Brüsszeli embercsempész a szomszédban

A körözött férfi 1980. október 2-án született Brüsszelben.

Az embercsempészés bűncselekményével kapcsolatban a hatóságok nem közöltek további részleteket, azonban a bíróság az európai elfogatóparancs kiadásával lehetővé tette, hogy Dupont Stéphane Claude Helene tartózkodási helyét az Európai Unió tagállamain belül bárhol felkutassák és őrizetbe vegyék. Segítsük egy megosztással a hatóságok munkáját!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu