Óvatosan: brüsszeli embercsempész tűnt fel a szomszédos vármegyében (FOTÓ)

Baranya vármegye szomszédságában, Bács-Kiskun vármegyében tűnt fel egy belga bűnöző − a Bajai Járásbíróság 2025. szeptember 9-én európai elfogatóparancsot adott ki Dupont Stéphane Claude Helene ellen. A hatóságok a férfit embercsempészés bűntettével gyanúsítják.

A brüsszeli embercsempész már a szomszédban garázdálkodik. Forrás: police.hu

Brüsszeli embercsempész a szomszédban

A körözött férfi 1980. október 2-án született Brüsszelben.

Az embercsempészés bűncselekményével kapcsolatban a hatóságok nem közöltek további részleteket, azonban a bíróság az európai elfogatóparancs kiadásával lehetővé tette, hogy Dupont Stéphane Claude Helene tartózkodási helyét az Európai Unió tagállamain belül bárhol felkutassák és őrizetbe vegyék. Segítsük egy megosztással a hatóságok munkáját!