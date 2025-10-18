Brutális: egymilliárdot „takarított el” az államkasszából az országos bűnszervezet

A munkavállalók a hálózatban alvállalkozóként szereplő cégekhez voltak bejelentve. A valóságban azonban a két fő haszonhúzó cégtől kapták a fizetésüket és nekik dolgoztak. A cégek nem rendelkeztek a számlákon szereplő szolgáltatás megvalósításához szükséges eszközökkel és feltételekkel. A haszonhúzó cégek a tevékenységi körükbe beleillő, de valótlan tartalmú számlák ellenértékét átutalással teljesítették a bűnszervezet cégei számára, onnan az összegek túlnyomó részét készpénzben felvették, kisebb részét pedig bukócégek felé utalták tovább, majd ezekhez a tételekhez végül bankautomatákból jutottak hozzá.

A készpénzt többnyire a munkavállalók feketebérezésére használták, a takarítók általában a fizetésük 70%-át kapták meg utalással, 30%-ot pedig borítékban, de előfordult olyan is, hogy 100 %-ban készhez kapták. A fennmaradt összegek mindig a bűnszervezeti vezetők zsebében landoltak.

A fiktív számlázási láncolat célja egyrészt a munkavállalók után keletkező járulékbevallási és fizetési kötelezettség részleges elkerülése volt, másrészt a fiktív számlákkal áfa-fizetési kötelezettségüket is jelentősen csökkentették. Áfa-adónemben alig másfél év leforgása alatt több, mint egymilliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. Hiába „takarítottak” maguk után, a NAV átlátta és megszakította bűnös tevékenységet.

A nagyszabású akcióban 32 helyszínen kutattak és foglaltak le iratokat és elektronikai eszközöket (szerverek, laptopok, telefonok) a pénzügyi nyomozók. Összesen 18 főt hallgattak ki gyanúsítottként, közöttük a haszonhúzó társaságok irányító ügyvezetőjét és a bűnszervezeti tagokat. A bűnbanda fejét a MERKUR kommandósai ébresztették pazar ingatlanában, őt és három társát – mint bűnszervezeti irányítókat – őrizetbe vették, letartóztatásukat elrendelte a Kaposvári Járásbíróság.