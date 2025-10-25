Brutális szél: Pécs belvárosában is fákat döntött ki a vihar (FOTÓK)

Késő délutánig közel ötven műszaki mentést igénylő káresethez vonultak a vármegye hivatásos és önkéntes tűzoltói, írja a Katasztrófavédelem. A viharos erejű szél jellemzően ágakat tört le, fákat döntött ki, amelyek úttestre, járdára, parkolókba, vasúti sínre dőltek és ezzel korlátozták, akadályozták a vasúti, közúti és gyalogos közlekedést. Néhány helyszínen a kidőlt fát villany és távközlési vezeték tartotta meg. A képek alapján láthatjuk, hogy a pécsi belvárosban, a Káptalan utcában is történt egy komoly fakidőlés.

A Káptalan utcában is kidőlt egy fa.

Forrás: Katasztrófavédelem

Áta és Szőkéd között, vasúti sínre dőlt fa miatt késtek a vonatok egy rövid ideig. Pécsen parkoló gépjárművekre estek a letört ágak. Kölkeden és Harkányban házra dőlt a fa, míg Szentlőrincen egy lemeztetőt bontott meg a viharos erejű szél.