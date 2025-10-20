október 20., hétfő

Beigazolódott a gyanúnk

21 perce

Bűnügyi helyszínelők és kommandósok a Szentlőrinci úton – mi történhetett? (FOTÓK+VIDEÓ)

Címkék#rendőr#Mecsek#főkapitányság#kommandós#közlemény

Különleges egységek is érkeztek a helyszínre, ahol több órán át zajlott az intézkedés. Bűnügyi helyszínelők és rengeteg kommandós lepte el a környéket.

Tóth Dávid

Ahogy arról korábban beszámoltunk, október 15-én az esti órákban bűnügyi helyszínelők, kommandósok és különleges egységek vonultak ki Pécsen, a Szentlőrinci útra. Utánajártunk, hogy mi történhetett, a rendőrség pedig közleményt adott ki a téma kapcsán. 

Bűnügyi helyszínelők is érkeztek, nagy erőket mozgósítottak a hatóságok. Forrás: Olvasói fotó

Bűnügyi helyszínelők és különleges egységek: lecsaptak a hatóságok 

Egy, a police.hu-ra feltöltött közleményben reagált a rendőrség szerda esti incidensre, melyről olvasói fotók is eljutottak szerkesztőségünkbe. Kiderült, hogy a kommandósok és a bűnügyi helyszínelők egy újabb sikeres DELTA program akció kereten belül intézkedtek. 

Újabb sikeres akciót hajtottak végre. Forrás: Olvasói fotó

 

Egy korábbi ügyben beszerzett információk alapján jutottak el a szigetvári nyomozók ahhoz a 22 éves férfihoz, akit a főkapitányság Mecsek kommandósainak segítségével október 14-én fogtak el a szigetvári lakásában. Az ingatlanban kábítószergyanús növényi származékot, valamint annak porciózásához szükséges eszközöket találtak, majd foglaltak le a rendőrök. A férfit azzal gyanúsítják, hogy 2021-től rendszeresen marihuánát fogyasztott, valamint árult is.

A nyomozók másnap már annál a dílernél kopogtattak, akitől a 22 éves férfi vásárolta a drogot, majd az eladásból származó összeget elosztották. A 23 éves pécsi férfi otthonában 11 liter kábítószergyanús folyadékot találtak, vagyonvisszaszerzés keretében pedig egy autót, valamint közel 8 ezer eurót foglaltak le. Mindkettőjüket kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki a rendőrök, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt. A teljes fogyasztói kör feltérképezése jelenleg is tart.

 

 

