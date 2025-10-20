Bűnügyi helyszínelők és kommandósok a Szentlőrinci úton – mi történhetett? (FOTÓK+VIDEÓ)

Ahogy arról korábban beszámoltunk, október 15-én az esti órákban bűnügyi helyszínelők, kommandósok és különleges egységek vonultak ki Pécsen, a Szentlőrinci útra. Utánajártunk, hogy mi történhetett, a rendőrség pedig közleményt adott ki a téma kapcsán.

Bűnügyi helyszínelők is érkeztek, nagy erőket mozgósítottak a hatóságok. Forrás: Olvasói fotó

Bűnügyi helyszínelők és különleges egységek: lecsaptak a hatóságok

Egy, a police.hu-ra feltöltött közleményben reagált a rendőrség szerda esti incidensre, melyről olvasói fotók is eljutottak szerkesztőségünkbe. Kiderült, hogy a kommandósok és a bűnügyi helyszínelők egy újabb sikeres DELTA program akció kereten belül intézkedtek.

Újabb sikeres akciót hajtottak végre. Forrás: Olvasói fotó